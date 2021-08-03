По словам Тимановской, она до сих пор не понимает, как ситуация переросла в международный скандал.





Однако судя по всему, пока для спортсменки и ее мужа, который успел уехать из Беларуси на Украину, всё идет хорошо. 2 августа стало известно, что Тимановская попросила политического убежища в Польше и Варшава готова предоставить ей визу.





Сейчас спортсменка находится в польском посольстве в Токио и в ближайшее время под охраной полетит в Варшаву. Тимановская связалась с мужем и говорит, что он тоже находится в безопасности.





"Я очень счастлива, что Польша готова оказать мне помощь и что я не осталась одна в такой сложной ситуации", - говорит она.





Однако все это стоило Тимановской нескольких бессонных ночей.





"Сейчас я чувствую себя уже намного лучше, - говорит она. - Мне удалось сегодня поспать около шести часов, потому что последние трое суток я спала, наверное, около десяти часов и чувствовала себя не очень комфортно".









"Я просто хотела бежать", - пишет Тимановская в своем профиле в "Инстаграме"





После того, как Тимановская встретится в Польше с юристами, она планирует обратиться в МИД или в Федерацию страны по легкой атлетике. После этого вместе со своей командой она решит, что делать дальше.





Отдельно Тимановская ответила на заявление Белорусского олимпийского комитета о ее "эмоционально-психологическом состоянии" из-за которого спортсменку якобы и хотели увезти с Игр.





"Если я смогла прилететь на Олимпиаду, значит я прошла медицинский осмотр, я в полном порядке, я полностью здорова", - говорит Тимановская.





Ранее она сообщала, что других встреч с врачами, на основании которых белорусские чиновники могли бы сделать вывод о ее проблемах со здоровьем, у нее не было.





"Не думала, что не вернусь"

Ни сама Кристина, ни ее муж Арсений Зданевич, не думали, что пост спортсменки в "Инстаграме" может сделать ее политэмигрантом.





Зданевич был вынужден принять решение об отъезде из страны за полчаса.





Тимановская волнуется за своих родных, оставшихся в Беларуси. Ранее местные СМИ сообщали, что из Минска в город Климовичи к семье Тимановской якобы выехали силовики, но сама спортсменка сказала, что с ее семьей только пытались связаться.









После заявления Тимановской посольство Польши в Токио начали осаждать журналисты





"Мои родители остались в Беларуси, и моей маме скорее всего пытался кто-то звонить. Я попросила ее, чтобы она просто не отвечала на телефонные звонки. Мой отец болен и сейчас находится дома, не в очень хорошем состоянии, потому что ему стало хуже, - рассказала Кристина Би-би-си. - Утром я с ними созванивалась, они сказали, что с ним все в порядке. Вечером планирую позвонить им еще раз".





На вопрос о том, говорила ли она со Светланой Тихановской, одним из лидеров белорусской оппозиции, спортсменка ответила отрицательно.





Она до сих пор недоумевает, как из-за поста в "Инстаграме", пусть и с критикой чиновников, мог разразиться политический скандал.





Тихановская называла Тимановскую заложником режима Лукашенко.





"Нет, абсолютно не было никаких мыслей даже, что я могу не вернуться в Беларусь. Я веду активную жизнь в "Инстаграме", и даже там я делилась своими планами на ближайшее будущее - я писала, что по возвращении с Олимпийских игр мы с мужем собирались полететь на отдых, затем приехать в Беларусь", - объясняет спортсменка.









"Я не принимала участия ни в каких протестах, никогда не говорила о политике, и даже здесь эта ситуация не касалась политики. Эта ситуация касалась только ошибки нашего руководства, которую они допустили здесь, на Олимпиаде. Поэтому я не думала, что эта ситуация может привести к политическому скандалу", - добавляет Тимановская.





Тем не менее она призывает спортсменов не бояться и всегда говорить, когда на них оказывают давление. По ее словам, она хочет вернуться в Беларусь, когда будет уверена, что это для нее безопасно.





"Я очень хочу вернуться домой, потому что там остались все мои родственники, друзья. Я родилась в Беларуси, я очень люблю свою родину. Я не предавала свою родину, как об этом говорят. Это мой дом", - говорит спортсменка.



