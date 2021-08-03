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Госпогранкомитет об отношении литовцев к мигрантам: «Подобного рода действия грубо нарушают права человека»

03.08.2021 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается у границ Литвы. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в материале Виктории Ходосок.

Госпогранкомитет об отношении литовцев к мигрантам: «Подобного рода действия грубо нарушают права человека»

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
За последние сутки около 40 иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь с привлечением специалистов, проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств. Мы считаем недопустимым использовать такие методы и способы в отношении уязвимых лиц, а тем более женщин и детей. Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе и международными.

Литовцы бьют мигрантов, а белорусские медики и пограничники оказывают помощь. Какова ситуация на границе с Прибалтикой? Подробности здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается у границ Литвы. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в...
 
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