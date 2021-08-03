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Госпогранкомитет об отношении литовцев к мигрантам: «Подобного рода действия грубо нарушают права человека»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается у границ Литвы. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
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Госпогранкомитет об отношении литовцев к мигрантам: «Подобного рода действия грубо нарушают права человека»
Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается у границ Литвы. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в...
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