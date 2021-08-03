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Сергей Тетерин подал в отставку с поста главы Федерации тенниса
Источник материала: Навiны
Во вторник председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Тетериным было подано заявление об отставке, сообщает официальный сайт федерации.
В сентябре состоится очередная отчетно-выборная конференция БТФ, на которой состоятся выборы нового председателя федерации. Дата и место проведение конференции будут сообщены позднее.
Лучшим результатом белорусских теннисистов на Олимпиаде в Токио стал выход в 1/8 финала Ильи Ивашко. Третья ракетка мира Арина Соболенко оступилась в 1/16 финала.
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Во вторник председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Тетериным было подано заявление об отставке, сообщает официальный сайт федерации.
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