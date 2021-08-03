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Сергей Тетерин подал в отставку с поста главы Федерации тенниса

03.08.2021 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Тетериным было подано заявление об отставке, сообщает официальный сайт федерации.

Сергей Тетерин подал в отставку с поста главы Федерации тенниса
Источник: БТ

В сентябре состоится очередная отчетно-выборная конференция БТФ, на которой состоятся выборы нового председателя федерации. Дата и место проведение конференции будут сообщены позднее.

Лучшим результатом белорусских теннисистов на Олимпиаде в Токио стал выход в 1/8 финала Ильи Ивашко. Третья ракетка мира Арина Соболенко оступилась в 1/16 финала.

 
 
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Во вторник председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Тетериным было подано заявление об отставке, сообщает официальный сайт федерации.
 
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