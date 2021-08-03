Сергей Тетерин подал в отставку с поста главы Федерации тенниса

Во вторник председателем Белорусской теннисной федерации Сергеем Тетериным было подано заявление об отставке, сообщает официальный сайт федерации.



Источник: БТ

В сентябре состоится очередная отчетно-выборная конференция БТФ, на которой состоятся выборы нового председателя федерации. Дата и место проведение конференции будут сообщены позднее.

Лучшим результатом белорусских теннисистов на Олимпиаде в Токио стал выход в 1/8 финала Ильи Ивашко. Третья ракетка мира Арина Соболенко оступилась в 1/16 финала.