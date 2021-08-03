Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

Сорванные кровли, упавшие деревья, поврежденные авто и населенные пункты без электричества. Сильный ветер пронесся накануне по Витебской области. В результате непогоды в Россонском, Полоцком, Сенненском, Лиозненском, Глубокском районах и Витебске произошли различного рода чрезвычайные ситуации. Зафиксированы падения 25 деревьев, повреждены 60 автомобилей.

В Россонском районе одно из деревьев упало на местную жительницу. На помощь пришли бойцы МЧС. Спасатели освободили пострадавшую, она была госпитализирована в больницу.

В Глубокском районе повреждены кровли 5 административных зданий и 10 жилых домов. В Полоцком районе спасателями и другими службами проводились работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р20. По информации Витебскэнерго, за сутки нарушалось электроснабжение в 210 населенных пунктов.

Спасателям удалось уменьшить площадь пожара на торфяниках в Петриковском районе до 40 гектар. Тушение продолжается уже больше 10 дней. На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС и местные службы. Мониторят ситуацию с помощью беспилотников. Из-за жары спасателям не хватает воды для тушения, а огонь углубился в торфяники. Сильный ветер также усложняет тушение. Личный состав работает с полной боевой готовностью.

А в Светлогорском районе в лесу потерялась 87-летняя пенсионерка. Накануне вечером в службу спасения поступило сообщение, что возле деревни Залье потерялась женщина.

Выяснилось, что пенсионерка ушла в лес за ягодами. На поиски отправились местные спасатели и сотрудники лесхоза. В процессе поисков сотрудники заметили силуэт человека, а подойдя поближе, обнаружили потерявшуюся. Ее вывели к автомобилю и доставили домой. Помощь медиков не потребовалась.

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