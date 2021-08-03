ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обзор чрезвычайных происшествий

03.08.2021 20:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сорванные кровли, упавшие деревья, поврежденные авто и населенные пункты без электричества. Сильный ветер пронесся накануне по Витебской области. В результате непогоды в Россонском, Полоцком, Сенненском, Лиозненском, Глубокском районах и Витебске произошли различного рода чрезвычайные ситуации. Зафиксированы падения 25 деревьев, повреждены 60 автомобилей.

В Россонском районе одно из деревьев упало на местную жительницу. На помощь пришли бойцы МЧС. Спасатели освободили пострадавшую, она была госпитализирована в больницу.

В Глубокском районе повреждены кровли 5 административных зданий и 10 жилых домов. В Полоцком районе спасателями и другими службами проводились работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р20. По информации Витебскэнерго, за сутки нарушалось электроснабжение в 210 населенных пунктов.

Спасателям удалось уменьшить площадь пожара на торфяниках в Петриковском районе до 40 гектар. Тушение продолжается уже больше 10 дней. На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС и местные службы. Мониторят ситуацию с помощью беспилотников. Из-за жары спасателям не хватает воды для тушения, а огонь углубился в торфяники. Сильный ветер также усложняет тушение. Личный состав работает с полной боевой готовностью.

А в Светлогорском районе в лесу потерялась 87-летняя пенсионерка. Накануне вечером в службу спасения поступило сообщение, что возле деревни Залье потерялась женщина.

Выяснилось, что пенсионерка ушла в лес за ягодами. На поиски отправились местные спасатели и сотрудники лесхоза. В процессе поисков сотрудники заметили силуэт человека, а подойдя поближе, обнаружили потерявшуюся. Ее вывели к автомобилю и доставили домой. Помощь медиков не потребовалась.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сорванные кровли, упавшие деревья, поврежденные авто и населенные пункты без электричества. Сильный ветер пронесся накануне по Витебской области. В результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
В БГУ объявили дополнительный набор на бюджет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by