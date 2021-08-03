Осмотр мобильного телефона помог раскрыть убийство женщины в Столбцовском районе

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Следователи завершили расследование жесткого преступления. Жертву задушили, а причастен к этому ее молодой поклонник. Обвиняемому на момент убийства было 19 лет. Ночью 20 октября прошлого года мать нашла 46-летнюю дочь без сознания на полу. Вызвала медиков и милицию. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину и назначила ряд экспертных исследований. Особое внимание следователи уделили телефону погибшей и наличию переписки романтического характера между женщиной и неким молодым человеком. Парень ранее не попадал в круг общения. Оказывается, годом ранее жертва поддерживала близкие отношения с 19-летним юношей. После он уехал на Гомельщину. Отношения прекратились. Но 20 октября молодой человек, будучи в отпуске, приехал в родную деревню.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области: Материалами дела установлено, что в день совершения преступления парень употребил спиртное, после чего посетил брата. Возвращаясь, увидел свет в доме своей знакомой и решил зайти. Между бывшими возлюбленными возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого молодой человек причинил женщине телесные повреждения, а потом задушил ее. Испугавшись, он убежал из дома. После похорон парень возвратил сыну погибшей мобильный телефон, который ранее она ему передала. Именно этот телефон впоследствии и обнаружат правоохранители. Изначально обвиняемый отказался от дачи показаний. Однако с учетом того, что следствием предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, признался в содеянном и продемонстрировал обстоятельства совершения преступления в ходе проверки показаний на месте. Действия обвиняемого квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По месту жительства он характеризуется положительно, к административной или уголовной ответственности ранее не привлекался.





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