Боец отряда спецназначения МЧС нашел подростков, пропавших в лесу Свислочского района

Источник материала: БT

Всю ночь спасатели, пограничники, лесники и волонтеры искали пропавших подростков в лесу Свислочского района. Минувшим вечером бабушка позвонила в службу 101, рассказав о том, что трое ребят ушли за грибами, с тех пор их телефон недоступен. В Беловежской пуще развернулась масштабная поисковая операция. Работа на земле и в воздухе принесла результаты. Под утро троицу нашли. Как проходили поиски, что случилось с ребятами - тему продолжит Владимир Королев.

Эту ночь в лесу ребята уж точно не забудут. Планировали уйти на 4 часа за грибами, а задержались до утра. Местный житель подвез двух парней и девочку к лесу, а спустя 4 часа должен был забрать подростков 15, 16 и 17 лет обратно. Но навстречу ему никто не вышел, телефоны молчали. В Беловежской пуще развернули масштабную поисковую операцию.

Ищут спасатели, ищет милиция, а также пограничники, кинологи, волонтеры "Ангела", работники лесхозов. Помощь пришла из Гродненской области, Бреста, Пинска и даже из столицы.

Виталий Медведский, начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

Все участники поиска были разделены на группы, а местность поделена на квадраты, каждый из которых был тщательно обследован. Была выставлена техника по периметру поиска для работы на отклик. Обследованы всевозможные лесные тропы, карьеры, болота.

На рассвете над пущей подняли дроны и продолжили группами прочесывать местность. Лишь в половине седьмого утра один из бойцов отряда спецназначения МЧС нашел пропавших подростков.

Дмитрий Набоков, старший инженер центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

Выехали на лесную просеку, двигаясь по ней, мы работали на отклик. Мы подавали сигнал, глушили квадроцикл и ждали ответа. Продвигаясь по просеке, мы услышали звуки, определили направление, проехав, увидели детей.

Дети переночевали у болота и утром, когда начало светать, они стали двигаться по просеке. Это примерно в 10 км от деревни. Вывезли их к штабу, передали работникам центра кризисной и психологической помощи.

Всего с начала года спасатели нашли в лесах более 170 человек, из них 36 детей.





Читайте также:



