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На Петриковском горно-обогатительном комбинате погибли двое рабочих
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Трагедия произошла во время разгрузочных работ, сообщают в Следственном комитете.
Фото shahta.by
По предварительной информации, утром 3 августа во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли двое мужчин (1988 и 1994 годов рождения),
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Трагедия произошла во время разгрузочных работ, сообщают в СК.
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