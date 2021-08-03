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На Петриковском горно-обогатительном комбинате погибли двое рабочих

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Трагедия произошла во время разгрузочных работ, сообщают в Следственном комитете.

На Петриковском горно-обогатительном комбинате погибли двое рабочих

Фото shahta.by

По предварительной информации, утром 3 августа во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли двое мужчин (1988 и 1994 годов рождения), сообщает СК.

Как сообщают «Петрыкаўскія навіны», ЧП произошло около 4 утра, погибшие работали газосварщиками.

 
 
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Трагедия произошла во время разгрузочных работ, сообщают в СК.
 
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