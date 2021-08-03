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Следователи завершили работу на месте гибели двух электрогазосварщиков в Петриковском районе

03.08.2021 21:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили работу на месте происшествия в Петриковском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, сегодня в Петриковском районе Гомельской области при проведении разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли два электрогазосварщика. Во время проведения первоначальных следственных действий установлено, что в ночь на 3 августа одно из звеньев треста проводило погрузочно-разгрузочные работы в конвеерном шреке. При этом 27-летний и 32-летний мужчины находились в вагонетке на платформе доставочной машины и во время остановок выгружали металлические ролики.

"Примерно в 03.20 произошло самопроизвольное движение машины вперед по уклону. Транспортное средство столкнулось с бункером-перегружателем комбайна. В результате происшествия работники, находившиеся в загруженной металлическими роликами вагонетке, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", - рассказала Мария Кривоногова.

Следователи с участием специалистов ГКСЭ осмотрели место происшествия. Для проведения следственного действия осуществлялся спуск в шахту на глубину более 700 м. Подробно зафиксирована следовая картина и взаимное расположение транспортных средств, допрошены работники предприятия, изъята необходимая техническая и трудовая документация. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данному факту управление Следственного комитета по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК....
 
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