ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автопилот остановил Tesla — пьяный водитель заснул за рулём

03.08.2021 21:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Водитель Tesla Model S в Норвегии сел за руль в нетрезвом виде, после чего включил автопилот — и заснул во время поездки.

Видео заснял водитель попутного авто, пишет dev.by . Ему показалось, что владелец Model S потерял сознание: он уронил голову и не держал руки на руле. Машина двигалась по шоссе в беспилотном режиме на скорости около 100 км/ч. Автор записи проехал за седаном ещё 10 км, после чего система самостоятельно остановилась в тоннеле.

Другие водители попытались разбудить владельца Tesla, а спустя пять минут на место прибыла полиция. Было установлено, что 24-летний водитель пьян. Его лишили прав, но сам он, несмотря на видеозапись и взятые анализы, свою вину отрицает. Инцидент произошёл в прошлую пятницу примерно в половине шестого утра.

Как отмечает Electrek, раньше уже были случаи, когда нетрезвые водители пытались снять с себя ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, прикрываясь автопилотом: мол, машину вела система. Tesla постоянно повторяет, что при включённом автопилоте водитель должен всегда оставаться бдительным и что именно он отвечает за происходящее на дороге.

На всякий случай — например, если водитель заснёт — беспилотная система мониторит давление на руль, и если не обнаруживает такового, периодически требует вернуть руки на место. Если эти напоминания игнорировать слишком долго, автопилот сбросит скорость и остановит машину на краю дороги. Автор норвежского видео, похоже, мешал системе стать на обочине справа, но она всё равно остановила машину.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Tesla Model S в Норвегии сел за руль в нетрезвом виде, после чего включил автопилот — и заснул во время поездки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи завершили работу на месте гибели двух электрогазосварщиков в Петриковском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by