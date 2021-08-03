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Сравнение дня. Тихановская в Лондоне, Лукашенко в Сочи
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«На фото есть человек в позе домохозяйки».
3 августа Светлана Тихановская
Того самого,
Фотосравнение автор канала сопроводил саркастической подписью: «На фото есть один из 4 человек в позе домохозяйки. Узнали?»
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«На фото есть человек в позе домохозяйки».
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