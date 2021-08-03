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Сравнение дня. Тихановская в Лондоне, Лукашенко в Сочи

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«На фото есть человек в позе домохозяйки».

Сравнение дня. Тихановская в Лондоне, Лукашенко в Сочи

3 августа Светлана Тихановская провела переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сатирический телеграм-канал «Ха-ха, я тут жыву» сравнил фото сегодняшней встречи в Лондоне с одним из кадров переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи в сентябре 2020-го.

Того самого, ставшего мемом из-за позы Лукашенко в неудобном кресле (а может дело было вовсе и не в мебели).

Фотосравнение автор канала сопроводил саркастической подписью: «На фото есть один из 4 человек в позе домохозяйки. Узнали?»

 
 
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«На фото есть человек в позе домохозяйки».
 
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