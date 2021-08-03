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В Киеве прошла акция памяти белоруса Виталия Шишова

03.08.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 3 августа в Киеве прошла акция памяти белоруса Виталия Шишова. Сотни её участников собирались у здания посольства Беларуси на улице Коцюбинского


Киев, 3 августа 2021-го / Reuters

Там образовался мемориал памяти Шишова: установлен крест, лежат фотографии, цветы, зажжены свечи. Люди скандировали "Не забудем — не простим!", "Жыве Беларусь!". Были зажжены файеры. Возле посольства дежурила полиция.

Руководитель "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Его нашли повешенным в киевском парке. Среди версий полиции — умышленное убийство, имитированное под суицид. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о гибели белоруса. О Шишове сообщили мировые СМИ. Своё расследование проведёт Bellingcat, пишет Еврорадио.
 
 
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Вечером 3 августа в Киеве прошла акция памяти белоруса Виталия Шишова. Сотни её участников собирались у здания посольства Беларуси на улице Коцюбинского
 
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