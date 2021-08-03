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Тихановская встретилась с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом

03.08.2021 21:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе рабочего визита в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Тихановская встретилась с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом
Источник: t.me/tsikhanouskaya

По сообщению пресс-службы белорусского демократического лидера, на встрече обсуждали ситуацию с политзаключенными, инцидент с Тимановской, смерть активиста Шишова в Украине, поддержку НГО, запуск беларусской службы Би-би-си или увеличение количество контента про Беларусь в этом медиа.

Светлана обратила внимание и на необходимость закрыть лазейки в санкциях.

«27 лет белорусская дипломатия была заморожена, но сейчас мы обновляем разрушенные связи. Я уверена, наша встреча — это только начало совместной работы Беларуси и Великобритании», — сказала Тихановская.

Накануне политик встретилась с премьером Борисом Джонсоном.

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В ходе рабочего визита в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
 
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