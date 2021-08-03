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Тихановская встретилась с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом
Источник материала: Навiны
В ходе рабочего визита в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
По сообщению пресс-службы белорусского демократического лидера, на встрече обсуждали ситуацию с политзаключенными,
Светлана обратила внимание и на необходимость закрыть лазейки в санкциях.
«27 лет белорусская дипломатия была заморожена, но сейчас мы обновляем разрушенные связи. Я уверена, наша встреча — это только начало совместной работы Беларуси и Великобритании», — сказала Тихановская.
Накануне политик встретилась с премьером Борисом Джонсоном.
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В ходе рабочего визита в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
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