Тихановская встретилась с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом

В ходе рабочего визита в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.



Источник: t.me/tsikhanouskaya

По сообщению пресс-службы белорусского демократического лидера, на встрече обсуждали ситуацию с политзаключенными, инцидент с Тимановской , смерть активиста Шишова в Украине, поддержку НГО , запуск беларусской службы Би-би-си или увеличение количество контента про Беларусь в этом медиа.

Светлана обратила внимание и на необходимость закрыть лазейки в санкциях.

«27 лет белорусская дипломатия была заморожена, но сейчас мы обновляем разрушенные связи. Я уверена, наша встреча — это только начало совместной работы Беларуси и Великобритании», — сказала Тихановская.

Накануне политик встретилась с премьером Борисом Джонсоном.

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