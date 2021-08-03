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Хищники против СМИ

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Охота на журналистов от Москвы до Гонконга. Подробности на Радио Свобода.

Хищники против СМИ

Новости о волнах репрессий в адрес независимых СМИ в 2021 году стали привычными в России и особенно Беларуси – однако, судя по событиям последних месяцев, эта тенденция набирает обороты в очень многих странах мира.

Причем авторитарные режимы, очевидно, поняли, что, помимо прямого преследования сотрудников СМИ, убийств, угроз, похищений, нападений и фальсифицирования уголовных дел, заткнуть рот свободной прессе можно и менее очевидными способами – но не менее эффективными.

В борьбе со свободой слова и печати власти многих государств все чаще используют не откровенно насильственные действия, не вызывающие немедленного осуждения международного сообщества и не столь привлекающие внимание.

Например, внесение в различные проскрипционные списки, вроде реестров «экстремистов» и «иностранных агентов», замораживание активов, лишение СМИ лицензий или, в бедных странах, препятствование закупкам оргтехники и даже чернил.

Об этом в очередном докладе сообщает организация «Репортеры без границ», осуществляющая мониторинг свободы печати в мире.

«Репортеры без границ» опубликовали специальную интерактивную галерею (впервые с 2016 года) под названием «Хищники, пожирающие свободу прессы». Сами авторы называют ее подборкой «мрачных портретов 37 глав государств и правительств, которые жестоко расправляются с журналистами и ненавидят их».

20 из этих «хищников» пребывают у власти более двух десятилетий, в то время как еще 17 только что вошли в этот черный список.

Но все они либо прямо приказывают преследовать неугодные им СМИ и их работников, либо недвусмысленно подстрекают к убийствам и насилию против них, хотя у самих них формально «нет крови на руках», подчеркивается в документе.

19 «хищников» правят странами, которые отмечены красным цветом на карте Всемирного индекса свободы прессы «Репортеров без границ», обновленной в апреле этого года.

Такой цвет означает, что ситуация здесь классифицируется как «плохая» для работы журналистов.

А 16 самых «выдающихся» стоят во главе государств, окрашенных в черный цвет – что означает «очень плохую ситуацию». Средний возраст «хищников» – 66 лет. Более трети (13) этих тиранов – из Азиатско-Тихоокеанского региона (куда входит и Россия).

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