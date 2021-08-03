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Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

03.08.2021 21:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Погода этим летом то и дело испытывает аграриев Гродненского района на прочность – то ливневые дожди со шквалистым ветром, то град. Вот и накануне вновь выпало 32 миллиметра осадков – почти половина месячной нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, конечно, замедлило темпы уборки зерновых. Чем заняты аграрии, когда небо в тучах, и кто больше всего ждет погожие дни?

В репортаже Галины Буро.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Галина Буро, корреспондент:
В поле технике пока не выйти – здесь вчера целый день лил дождь. Сырую солому жаткой комбайна не скосить. Тем более, зерно слишком влажное нет смысла тратить деньги на доведение его до кондиции в зерносушилке. Пусть сохнет естественным путем на поле.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

В СПК имени Деньщикова уже убрано 64 % площадей. По-хорошему, работы по зерновым осталось на неделю, но планы корректирует хмурое небо. Несмотря на летние аномалии погоды, урожай достойный – больше 74 центнеров с гектара, озимый ячмень и вовсе 105. Важно, что полеглости не допустили, хоть по полям не раз прогуливался шквалистый ветер. Секрет успеха такой – к стихии были готовы заранее.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Геннадий Эйсмонт, первый заместитель председателя СПК имени Деньщикова:
Мы стараемся оглядываться на погодные условия и каждый год корректируем наши приемы. Особенно внесение азотных удобрений позволяет нам не выращивать огромную зерновую соломенную массу, а регулировать рост растений и полеглых хлебов, тем самым, избежать.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Пока подсыхают поля, комбайнеры заняты обслуживанием техники. У Николая Пригодича новенький комбайн, который любит заботу. Механизатор уже больше 20 лет работает в хозяйстве, за высокие достижения в труде даже получал в подарок автомобиль от Президента. Планку лидера держит и сейчас – в этом году стал первым тысячником, а затем и двухтысячником в области. Уже и до трех тысяч рукой подать, да вот, вздыхает, дожди не на руку.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Николай Пригодич, комбайнер СПК имени Деньщикова:
На сегодняшнее утро, говорили, где-то 2 500 было уже намолочено. За эту неделю тяжело, наверное, будет взять три тысячи, потому что погодные условия не позволят.

Тем не менее работы в хозяйстве хватает вне зависимости от погоды. Например, рапс полностью убрали, вышло 2 700 тонн, теперь переработка черного золота. За сутки – восемь тонн. Здесь выжимают масло. Остальное прессуют.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Вот такой получаем жмых.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

И это важная составляющая рациона коров и свиней, ведь, чтобы получить качественное молоко и мясо, животным необходимо правильное меню. С этой целью с 2020 года в хозяйстве запустили собственный комбикормовый цех. Оборудование полностью белорусское, производительность – 10 тонн в час.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Анастасия Рудская, начальник комбикормового цеха СПК имени Деньщикова:
Наш завод-цех по приготовлению комбикормов для КРС и для свиней лучше, чем мобильная мельница тем, что более эффективный: комбикорма намного лучше, качество их намного лучше, чем было до этого. Сыпется все конкретно по рецептуре, без каких-либо погрешностей. Это только что-то допустимое. Все выполняется строго по рецепту, который нам дает главный зоотехник. Конечно же, его эффективность, поедаемость намного лучше.

Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?

Не зря говорят: молоко у коровы на языке. Как кормишь, такую отдачу и получаешь. В СПК имени Деньщикова в день доят целых 30 литров на корову. Выросли и привесы свиней. Теперь главное, чтобы погода позволила еще и хлеб убрать, но в прогнозе на ближайшие дни вновь дожди. Придется с ними искать компромисс.

 
 
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Новости Беларуси. Погода этим летом то и дело испытывает аграриев Гродненского района на прочность – то ливневые дожди со шквалистым ветром, то град. Вот и...
 
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