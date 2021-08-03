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«Является частью работ по реконструкции». Куда нужно обращаться, чтобы провести свет в доме?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч рублей в 2021 году выделили на реконструкцию электросетей Минской области. Такая модификация даст жителям сельской местности больше возможностей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Старые сети проектировались без учета использования электрической энергии и имеют небольшую пропускную способность. К слову, для жителей деревень и агрогородков переход на электроэнергию – вопрос актуальный. Более выгодный тариф, проще в домашнем хозяйстве.
Андрей Негодько, начальник управления стратегического развития «Белэнерго»:
Всего в ближайшие пять лет в Минской области реконструируют свыше 1 200 километров электросетей. Более подробную информацию о поэтапном подключении домовладений к электроэнергии, тарифообразовании, а также подачи заявлений, можно изучить на
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Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч рублей в 2021 году выделили на реконструкцию электросетей Минской области. Такая модификация даст жителям сельской местности больше...
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