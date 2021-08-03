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«Является частью работ по реконструкции». Куда нужно обращаться, чтобы провести свет в доме?

03.08.2021 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч рублей в 2021 году выделили на реконструкцию электросетей Минской области. Такая модификация даст жителям сельской местности больше возможностей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Является частью работ по реконструкции». Куда нужно обращаться, чтобы провести свет в доме?

Старые сети проектировались без учета использования электрической энергии и имеют небольшую пропускную способность. К слову, для жителей деревень и агрогородков переход на электроэнергию – вопрос актуальный. Более выгодный тариф, проще в домашнем хозяйстве.

«Является частью работ по реконструкции». Куда нужно обращаться, чтобы провести свет в доме?

Андрей Негодько, начальник управления стратегического развития «Белэнерго»:
В первую очередь, с чего вам надо начать – это обратиться в районный исполнительный комитет либо администрацию района Минска за получением разрешения на реконструкцию жилого дома, так как выполнение работ по электроснабжению является частью работ по реконструкции. После того как вы получите разрешение, необходимо будет разработать проект, выполнить строительно-монтажные работы, заключить договор электроснабжения и подключить электроустановку к жилому дому.

«Является частью работ по реконструкции». Куда нужно обращаться, чтобы провести свет в доме?

Всего в ближайшие пять лет в Минской области реконструируют свыше 1 200 километров электросетей. Более подробную информацию о поэтапном подключении домовладений к электроэнергии, тарифообразовании, а также подачи заявлений, можно изучить на сайте «Белэнерго».

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч рублей в 2021 году выделили на реконструкцию электросетей Минской области. Такая модификация даст жителям сельской местности больше...
 
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