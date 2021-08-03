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Акцент на кровлю, окна, кабинеты. Как школы Минска готовятся к 1 сентября?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Сейчас специалисты активно занимаются подготовкой зданий к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Внимание уделили как внутреннему, так и внешнему виду. Среди задач – необходимость обновить кабинеты и коридоры, проверить все на соответствие нормам безопасности. Основной акцент сделан на кровлю, окна, санузлы, фасады и ограждения. Продолжают закупать новое оборудование. Дооснащают и пищеблоки, в ближайшее время в школы поступит около 800 единиц бытовой техники. Всего специалисты планируют обновить более 200 школ, гимназий и лицеев.
Елена Перченкова, заместитель директора гимназии № 36:
Андрей Стригельский, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Прием школ комиссиями уже начался. Они оценивают как безопасность зданий, так и обновление материально-технической базы. Пока паспорта готовности получили 57 учреждений.
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Новости Беларуси. Минские школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Сейчас специалисты активно занимаются подготовкой зданий к новому учебному...
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