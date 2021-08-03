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400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании Анастасия Савостенок из Жлобина вместе с выдающимся результатом в 400 баллов получила и заслуженную известность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Дочуня, какие на сегодня планы?
Для Анастасии Савостенок лето только начинается. Стопроцентный результат на ЦТ по белорусскому и английскому, наивысший средний балл аттестата плюс 100 баллов за победу на республиканской олимпиаде по обществоведению. В результате те самые 400 из четырехсот возможных. Все это потребовало времени и сил. Сколько – известно лишь ей одной. К слову, никаких репетиторов.
Марина Савостенок, мама:
В начале марта Анастасия шокировала маму: еду учиться в Москву. Девушка досрочно поступила в российскую Высшую школу экономики, победив там на олимпиаде. Позже была еще одна победа на олимпиаде уже в Беларуси. Фактически до конца учебного года она гарантировала себе поступление сразу в несколько престижных вузов. Но цель была определена четко и заранее – факультет международных отношений БГУ.
Анастасия Савостенок, жительница Жлобина:
Сегодня Анастасия понимает – можно отдохнуть. Правда, времени снова в обрез: до начала учебного года осталось меньше месяца. Любимые роликовые коньки, походы в лес и на пляж, обязательные прогулки, встречи с друзьями – нужно успеть все. А здесь еще повышенное внимание журналистов и абсолютно незнакомых людей. Каждый день Анастасия получает десятки поздравлений и восторженных отзывов. Говорит, в прямом смысле слова проснулась знаменитой.
Анастасия Савостенок:
Интересно, что на самую престижную специальность в стране в 2021 году поступили сразу две отличницы из Жлобина. Компанию Анастасии Савостенок составит Дарья Полуйко, ее результат – 385 баллов.
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400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?
Новости Беларуси. Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании Анастасия Савостенок из Жлобина вместе с выдающимся результатом в 400 баллов получила и...
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