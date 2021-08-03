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Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?

03.08.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?

Глава государства продолжает практику прямого общения с представителями общественности. Ожидается, что 9 августа Александр Лукашенко в очередной раз ответит на все вопросы. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. Аккредитация на участие завершается 5 августа.

 
 
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Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в...
 
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