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Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства продолжает практику прямого общения с представителями общественности. Ожидается, что 9 августа Александр Лукашенко в очередной раз ответит на все вопросы. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. Аккредитация на участие завершается 5 августа.
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Поступило более 300 заявок. Когда завершается аккредитация на участие в «Большом разговоре с Президентом»?
Новости Беларуси. Более 300 заявок на участие – от журналистов, медиаэкспертов и частных лиц. Меньше недели до «Большого разговора с Президентом», сообщили в...
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