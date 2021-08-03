﻿ «Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

03.08.2021 23:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве состоялся визит посла Российской Федерации Евгения Лукьянова на молочное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди точек его делового маршрута – ведущие предприятия региона.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

Посол отметил, что белорусская продукция высоко ценится в России и не нуждается в дополнительной рекламе. Между тем, Евгений Лукьянов интересовался не только тонкостями технологического процесса, но и стоимостью отдельных позиций ассортимента. Для почетного гостя на предприятии организовали экскурсию. Цель его визита – прежде всего, помочь наладить прочные взаимоотношения между белорусскими и российскими субъектами экономики.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Приграничное сотрудничество это та горизонталь, реальная земля, на которой все происходит и в Могилевской, допустим, области, в сопредельных Брянской и Смоленской или даже Псковской.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
По итогам прошлого года экспорт товаров Могилевской области в Российскую Федерацию составил 1 миллиард 200 миллионов долларов США. В текущем году мы продолжаем наращивать объемы экспорта, и темп роста за полугодие составил 109 % экспорта в Российскую Федерацию.

«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве

В Могилевской области сегодня работает более 300 предприятий с российским капиталом, и Россия по-прежнему остается для региона стратегическим партнером. А отзыв «Увидел, попробовал. Восторг», оставленный российским послом в книге почетных гостей белорусского предприятия, только подчеркивает перспективы для совместного развития.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилеве состоялся визит посла Российской Федерации Евгения Лукьянова на молочное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем Акаева вернули из Москвы? Подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by