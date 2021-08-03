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«Увидел, попробовал. Восторг». Посол России посетил предприятие в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве состоялся визит посла Российской Федерации Евгения Лукьянова на молочное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди точек его делового маршрута – ведущие предприятия региона.
Посол отметил, что белорусская продукция высоко ценится в России и не нуждается в дополнительной рекламе. Между тем, Евгений Лукьянов интересовался не только тонкостями технологического процесса, но и стоимостью отдельных позиций ассортимента. Для почетного гостя на предприятии организовали экскурсию. Цель его визита – прежде всего, помочь наладить прочные взаимоотношения между белорусскими и российскими субъектами экономики.
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
В Могилевской области сегодня работает более 300 предприятий с российским капиталом, и Россия по-прежнему остается для региона стратегическим партнером. А отзыв «Увидел, попробовал. Восторг», оставленный российским послом в книге почетных гостей белорусского предприятия, только подчеркивает перспективы для совместного развития.
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Новости Беларуси. В Могилеве состоялся визит посла Российской Федерации Евгения Лукьянова на молочное предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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