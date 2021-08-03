Фотофакт. Сотни белорусов почтили память Шишова возле посольства РБ в Киеве

Сотни вынужденно покинувших родину граждан Беларуси пришли к зданию посольства своей страны в Киеве, чтобы почтить память найденного повешенным главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.





Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко в Беларуси.





Шишов пропал 2 августа. Он не вернулся с утренней пробежки.