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Фотофакт. Сотни белорусов почтили память Шишова возле посольства РБ в Киеве

04.08.2021 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотни вынужденно покинувших родину граждан Беларуси пришли к зданию посольства своей страны в Киеве, чтобы почтить память найденного повешенным главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Фотофакт. Сотни белорусов почтили память Шишова возле посольства РБ в Киеве

Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко в Беларуси.

Фотофакт. Сотни белорусов почтили память Шишова возле посольства РБ в Киеве

Шишов пропал 2 августа. Он не вернулся с утренней пробежки.

 
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Сотни вынужденно покинувших родину граждан Беларуси пришли к зданию посольства своей страны в Киеве, чтобы почтить память найденного повешенным главу...
 
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