ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский подписал указ об отправке проволоки для укрепления границы Литвы и Беларуси

04.08.2021 06:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Указ об оказании Литве гуманитарной помощи колючей проволокой для укрепления границы с Беларусью подписал 2 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подписал указ об отправке проволоки для укрепления границы Литвы и Беларуси
Фото: delfi.lt

В преамбуле документа, опубликованном на сайте украинского лидера, говорится о «содействии преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов».

Проект указа, подготовленного по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, был одобрен 28 июля на заседании Кабинета министров Украины.

«Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью, и соответствующего обращения литовской стороны об оказании ей поддержки», — сказал представлявший документ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в этом году на границе «критически возросло количество мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы». «И в связи с этим литовская сторона, чувствуя нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», — заявил Кулеба и попросил правительство поддержать указ, поскольку Литва — «важный друг» Украины и всегда поддерживает ее в критических ситуациях.

Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки при оборудовании дополнительной защиты границы от нелегальных мигрантов: на складах ее оказалось всего 4,5 км, тогда как протяженность литовско-белорусского участка границы составляет 679 км. Эстония обещала поставить 100 км проволоки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ об оказании Литве гуманитарной помощи колючей проволокой для укрепления границы с Беларусью подписал 2 августа президент Украины Владимир Зеленский.
 
Новости дня
Новости разные
 
Она отслужила в спецназе и участвовала в «Миссис Вселенная». Мнение Александры Никифоровой о женщинах-военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by