Майнеры биткоина заработали за июль почти $1 млрд

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Майнеры биткоина заработали в июле $971,8 млн, а пользователи заплатили более $27 млн в качестве комиссии за транзакции. Об этом сообщает издание The Block.

Ежемесячная выручка существенно выросла по сравнению с июнем, когда майнеры заработали $839,09 млн, однако все же осталась ниже рекордного уровня в $1,75 млрд, зафиксированного в марте.

Согласно данным Coinbase, цена биткойна достигла максимума в $69 899 в середине апреля.-0-