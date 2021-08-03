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Майнеры биткоина заработали за июль почти $1 млрд

04.08.2021 06:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Майнеры биткоина заработали в июле $971,8 млн, а пользователи заплатили более $27 млн в качестве комиссии за транзакции. Об этом сообщает издание The Block.

Ежемесячная выручка существенно выросла по сравнению с июнем, когда майнеры заработали $839,09 млн, однако все же осталась ниже рекордного уровня в $1,75 млрд, зафиксированного в марте.

Согласно данным Coinbase, цена биткойна достигла максимума в $69 899 в середине апреля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ежемесячная выручка существенно выросла по сравнению с июнем, когда майнеры заработали $839,09 млн, однако все же осталась ниже рекордного уровня в $1,75 млрд,...
 
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