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Майнеры биткоина заработали за июль почти $1 млрд
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Майнеры биткоина заработали в июле $971,8 млн, а пользователи заплатили более $27 млн в качестве комиссии за транзакции. Об этом сообщает издание The Block.
Ежемесячная выручка существенно выросла по сравнению с июнем, когда майнеры заработали $839,09 млн, однако все же осталась ниже рекордного уровня в $1,75 млрд, зафиксированного в марте.
Согласно данным Coinbase, цена биткойна достигла максимума в $69 899 в середине апреля.-0-
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Ежемесячная выручка существенно выросла по сравнению с июнем, когда майнеры заработали $839,09 млн, однако все же осталась ниже рекордного уровня в $1,75 млрд,...
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