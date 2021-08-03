ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси задержаны футбольные фанаты за протесты в августе 2020 года

04.08.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Силовики ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска за протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года.

«[Они] вечером 9 августа находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров. Задержанным от 18 до 34 лет, все они привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Задержанные признаны «подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска за протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Петриковском горно-обогатительном комбинате погибли двое рабочих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by