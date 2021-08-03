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В среду дожди и грозы
Источник материала: Партизан
Кратковременные осадки с грозами ожидаются местами по Беларуси 4 августа,
В среду в республике будет преимущественно облачно с прояснениями. Днем в центральной, западной и южной частях территории страны возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется переменный 4–9 м/с.
Дневная температура воздуха в областных центрах в среду составит: в Гродно — +21… +23 °С, в Бресте, Витебске и Минске — +22… +24 °С, в Гомеле и Могилеве — +24… +26 °С.
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Кратковременные осадки с грозами ожидаются местами по Беларуси 4 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского...
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