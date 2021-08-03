ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В прокуратуре пояснили, почему ликвидированы Офис по правам людей с инвалидностью и Центр правовой трансформации

04.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало 4 учреждения: “Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”, “Центр по продвижению прав женщин”, “Офис по правам людей с инвалидностью” и “Центр правовой трансформации”, сообщает генеральная прокуратура Беларуси.

“Основание ликвидации – деятельность не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах. Кроме того, на интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности”, - говорится в сообщении.

Ликвидированы НГО по представлению прокуратуры Минскапишет Смартпресс. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало 4 учреждения: “Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока подсыхают поля, заняты обслуживанием техники. Как белорусские аграрии работают в плохую погоду?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by