В прокуратуре пояснили, почему ликвидированы Офис по правам людей с инвалидностью и Центр правовой трансформации

“Основание ликвидации – деятельность не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах. Кроме того, на интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности”, - говорится в сообщении.





пише т Смартпресс. Ликвидированы НГО по представлению прокуратуры Минска т Смартпресс.



