Горьковский театр откроет сезон со спектакля «Проделки Ханумы»

Источник материала: ОНТ

Горьковский театр откроет 89 сезон на своей Большой сцене. Обещанного пришлось два года ждать. С хорошей новости сегодня началось собрание национальной труппы. Вышли из отпуска раньше других коллективов. За месяц нужно вернуть на родные подмостки «визитные» спектакли.





Пока не вывешен репертуар списком на стене у театра, но есть намек. «Проделки Ханумы» – тот самый спектакль, который первым возьмет зрителя за руку и поведет туда, где уже светит незнакомая «звезда». И не одна. Осваивают «энергетику будущего».

Эдуард Герасимович, директор Национального драматического театра им. М. Горького: «Возможности достаточно серьезные для того, чтобы делать красивые спектакли. Еще толком сами не знаем, на что мы способны. Поменяли полностью круг, настил, пульт помощника режиссера, связь с закулисьем. Около 4 миллионов рублей – это только модернизация. Впереди капитальный ремонт здания. Потому что мы уже немножко состарились, скажем так».

На пару лет «не оторваны от дома» – аплодисменты и актерское «браво!». Со свежими силами вернулись. Сегодня приняли в свои ряды новичков. К сожалению, после каникул не вся труппа в сборе. В июле не стало Игоря Анреева – минута молчания. Традиция.

Путь к Большой сцене начнется с Малой. 21 августа зажгут софиты. Уже проданы все билеты на «Трамвай «Желание». Эта мелодрама по Уильямсу – премьера прошлого сезона. В новом 89-м самые нереальные идеи «горьковцы» воплотят уже в родных кулисах.

Сразу артисты откроют гримерки – после ремонта. Внеплановый подарок. Для того, чтобы творить на уровне. С этого дня – сверхплотный график репетиций. К актуализированной Большой сцене нужно адаптировать 23 постановки.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального драматического театра им. М. Горького: «Каждый спектакль в целом состоит из двух актов. Каждый акт из 10-12 эпизодов. В каждом эпизоде 5 световых переходов. Итого: на каждый переход нужно 10-15 минут как минимум. Такое вот количество работы должны проделать за один месяц, чтобы подготовленными прийти в сентябре к нашим зрителям».

«Проделки Ханумы» вместо «Братьев Карамазовых». Обещали премьеру к «дебюту» Большой сцены. Однако из-за пандемии и затяжного ремонта, который напоминал «спектакль», отодвинули на октябрь «выход» по Достоевскому. В своем репертуаре.

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