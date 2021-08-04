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Горьковский театр откроет сезон со спектакля «Проделки Ханумы»
Источник материала: ОНТ
Горьковский театр откроет 89 сезон на своей Большой сцене. Обещанного пришлось два года ждать. С хорошей новости сегодня началось собрание национальной труппы. Вышли из отпуска раньше других коллективов. За месяц нужно вернуть на родные подмостки «визитные» спектакли.
Пока не вывешен репертуар списком на стене у театра, но есть намек. «Проделки Ханумы» – тот самый спектакль, который первым возьмет зрителя за руку и поведет туда, где уже светит незнакомая «звезда». И не одна. Осваивают «энергетику будущего».
На пару лет «не оторваны от дома» – аплодисменты и актерское «браво!». Со свежими силами вернулись. Сегодня приняли в свои ряды новичков. К сожалению, после каникул не вся труппа в сборе. В июле не стало Игоря Анреева – минута молчания. Традиция.
Путь к Большой сцене начнется с Малой. 21 августа зажгут софиты. Уже проданы все билеты на «Трамвай «Желание». Эта мелодрама по Уильямсу – премьера прошлого сезона. В новом 89-м самые нереальные идеи «горьковцы» воплотят уже в родных кулисах.
Сразу артисты откроют гримерки – после ремонта. Внеплановый подарок. Для того, чтобы творить на уровне. С этого дня – сверхплотный график репетиций. К актуализированной Большой сцене нужно адаптировать 23 постановки.
«Проделки Ханумы» вместо «Братьев Карамазовых». Обещали премьеру к «дебюту» Большой сцены. Однако из-за пандемии и затяжного ремонта, который напоминал «спектакль», отодвинули на октябрь «выход» по Достоевскому. В своем репертуаре.
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Горьковский театр откроет 89 сезон на своей Большой сцене. Обещанного пришлось два года ждать. С хорошей новости сегодня началось собрание национальной труппы....
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