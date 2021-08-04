Источник материала: ОНТ

Сборные Бразилии и Испании по футболу стали первыми финалистами олимпийского турнира.

В 1/2 бразильцы победили сборную Мексики. Основное время и экстра-тайм завершились со счетом 0:0. Дело дошло до серии пенальти, в которой южноамериканцы были удачливее. Бразилия забила 4 удара из четырех (один из голов в активе ветерана и капитана Дани Алвеса). Мексиканцы реализовали лишь 2 пенальти. В решающем матче сборная Бразилии, которая является действующим олимпийским чемпионом, сыграет с командой Испании, которая в дополнительное время одолела японцев – 1:0.

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