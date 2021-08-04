ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборные Бразилии и Испании по футболу стали первыми финалистами олимпийского турнира

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборные Бразилии и Испании по футболу стали первыми финалистами олимпийского турнира

Сборные Бразилии и Испании по футболу стали первыми финалистами олимпийского турнира.

В 1/2 бразильцы победили сборную Мексики. Основное время и экстра-тайм завершились со счетом 0:0. Дело дошло до серии пенальти, в которой южноамериканцы были удачливее. Бразилия забила 4 удара из четырех (один из голов в активе ветерана и капитана Дани Алвеса). Мексиканцы реализовали лишь 2 пенальти. В решающем матче сборная Бразилии, которая является действующим олимпийским чемпионом, сыграет с командой Испании, которая в дополнительное время одолела японцев – 1:0.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборные Бразилии и Испании по футболу стали первыми финалистами олимпийского турнира. В 1/2 бразильцы победили сборную Мексики. Основное время и экстра-тайм...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень нараджэньня Янкі Брыля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by