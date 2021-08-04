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Сделать телеэфир интереснее: в Беларуси проходит исследование аудитории

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сделать телеэфир интереснее: в Беларуси проходит исследование аудитории

Шанс сделать телеэфир интереснее. В Беларуси продолжается исследование аудитории. К проекту уже присоединились около 600 домохозяйств и более 70 городов по всей стране.


Отбор семей проходит по специальной методике, чтобы участники смогли представить ситуацию по всей Беларуси. Программа подсчитает, сколько человек одновременно смотрит ту или иную программу, фильм или сериал. Каждому из семьи присваивается своя кнопка на пульте. Нет исключений и для гостей. Они также могут «отметиться» в системе. За передачу данных отвечает медиаметр. Один клик – и информация отправляется на сервер.

И здесь ничего сложного. Главное – не забывать отмечаться. Вся информация об участниках – коммерческая тайна. Именно их телепредпочтения фиксирует система. Людмила и Вольдемар участвовали в исследовании полгода. Поэтому сегодня – финальный день их «работы». В знак благодарности представители компании вручили семейной паре подарочные сертификаты.

Мнение участников исследования сможет повлиять на то, что и в какое время будут показывать в эфире, а также поможет скорректировать содержание программ.

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Шанс сделать телеэфир интереснее. В Беларуси продолжается исследование аудитории. К проекту уже присоединились около 600 домохозяйств и более 70 городов по всей...
 
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