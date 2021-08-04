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В легкой атлетике состоялись несколько ярких финалов

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В легкой атлетике состоялись несколько ярких финалов

В легкой атлетике сегодня состоялись еще несколько ярких финалов.

В мужских прыжках с шестом победил лидер сезона швед Арман Дюплантис, он легко взял высоту в 6 метров и 2 сантиметра. После того, как все соперники отправились отдыхать, Дюплантис трижды штурмовал свой же мировой рекорд в 6,19. Но планка не устояла.

В беге у женщин на 200 метров выиграла представительница Ямайки Элайн Томпсон-Эра. Второй стала Кристин Мбома из Намибии. Замкнула тройку американка Габриэль Томас.

Метательница молота из Польши Анита Влодарчик выиграла золото Олимпиады в Токио. Ее результат 78 метров и 48 сантиметров. Отметим, что Влодарчик стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

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В легкой атлетике сегодня состоялись еще несколько ярких финалов. В мужских прыжках с шестом победил лидер сезона швед Арман Дюплантис, он легко взял высоту в 6...
 
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