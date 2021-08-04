Аптечка в поход. Врач рассказала, какие медпрепараты необходимо взять туристу с собой

Источник материала: ОНТ

В разгар лета один из самых простых и дешевых способов отдохнуть – это поход с палаткой. Дым костра, шум природы, звезды над головой – что может быть лучше? Вся лесная романтика будет еще приятней, если позаботиться о безопасности. И начать сборы в поход лучше всего с аптечки.





Её содержимое будет зависеть от маршрута: лес, горы или сплав по реке – все надо продумать заранее. Так, в лесу понадобятся спреи от насекомых. А еще лучше приобрести противомоскитные браслеты. Ну, а для похода в горы, например, возьмите наколенники. Колени могут часто болеть из-за большой нагрузки.

Елена Воробьёва, декан терапевтического факультета Белорусской медицинской академии последипломного образования: «Желательно, чтобы в аптечку входили обезболивающие, спазмолитические, адсорбирующие препараты, которые могут применяться при отравлениях, а также противодиарейные и антигистаминные препараты. Если активная форма гастрита – в поход идти не рекомендуется. Если это состояние ремиссии, вне обострения, то нужно обратить внимание на режим питания. Это должен быть не однократный прием пищи, а более частый. Пища не должна быть острой, копченой. Это должна быть та пища, которой человек питается дома. Хорошо, когда аптечка есть, в лучшем случае – она не понадобится, но с ней спокойно и безопасно для путешественника».

Основная ошибка новичков – слишком много вещей, которые они набирают с собой. Лучше посоветуйтесь с опытными путешественниками. И, кстати, необязательно искать дорогую экипировку. Скорее всего, именно во время похода вы поймёте, какие вещи нужно приобрести, а какие поменять.

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