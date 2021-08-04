Поваленные деревья, разрушенные строения и жертвы непогоды в Витебской области. Как устраняют последствия урагана

Источник материала: ОНТ

От стихии пострадала Витебская область. Ураган бушевал считанные минуты, а вот разбирать лесные завалы предстоит не одну неделю. Пострадали дома, учреждения, женщину придавило деревом – к счастью, травмы несерьезные. А туристы, которые оказались в эпицентре непогоды, сильно испугались, но сняли стихию на видео.





Не в то время и не в том месте – смело про себя может сказать группа китайских туристов, которая накануне оказалась в районе деревни Струбки под Полоцком. От страха пассажиры передних сидений прятались на втором ряду. Гостям повезло, деревья падали вокруг, но их машину не задели.

Сегодня, завтра и на ближайшие несколько недель – это самый популярный звук в окрестности. Деревья повсюду. Ели, сосны, березы падали на линии электропередачи, хозяйские постройки, огороды. У Ларисы Петровны – минус сарай, подвал и две теплицы, она с самого утра на участке, но вот только собирает не урожай, а ветви от упавших деревьев.

Накануне здесь случилась и первая в жизни деревни автомобильная пробка – упавшие деревья перекрыли 400 метров дороги. Движение восстановили за несколько часов. В селе, где два десятка жителей, стихия коснулась почти каждого, местные подсчитывают ущерб.

Ветер ломал, крушил, сносил всего в 4 районах области. Но Полоцкий и Россонский приняли основной удар грозового фронта. Повреждены кровли почти 40 зданий: жилые дома, больница, детский сад. Спасатели, коммунальные службы, энергетики, лесники – все сейчас заняты устранением последствий разгула стихии.

В Витебской области прошедший ураган, по предварительным подсчетам, повредил более 50 гектаров леса. Сейчас лесничества еще совершают облеты и обходы. В труднопроходимые места поднимают квадрокоптер, оборудование со спутниковой навигацией помогает оперативно подсчитать точную площадь пострадавшей территории. В районе деревни Струбки под завалами около 25-ти гектаров леса. Повалены тысячи деревьев.

Без света в регионе накануне остались более 200 населенных пунктов. Огромные деревья не только рвали провода, но и ломали опоры линий электропередачи. Сегодня свет уже в домах.

Восстановительные работы продолжаются и сегодня. Кому-то будет достаточно убрать поваленные деревья, другим необходимо чинить кровлю. В пострадавших районах созданы штабы по ликвидации последствий стихии.

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