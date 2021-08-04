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В Турции удалось взять под контроль лесные пожары
Источник материала: ОНТ
В Турции наконец удалось взять под контроль почти все лесные пожары.
Очаги еще остаются, но они уже не угрожают жилым и туристическим районам. За неделю выгорели тысячи гектаров насаждений. Пламя подступало к отелям и жилым домам, людей пришлось эвакуировать. В огне погибли 8 человек, пострадали около тысячи. Бороться с пожарами турецким спасателям помогают белорусские – на двух вертолетах.
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В Турции наконец удалось взять под контроль почти все лесные пожары. Очаги еще остаются, но они уже не угрожают жилым и туристическим районам. За неделю выгорели...
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