В Турции удалось взять под контроль лесные пожары

Источник материала: ОНТ

В Турции наконец удалось взять под контроль почти все лесные пожары.





Очаги еще остаются, но они уже не угрожают жилым и туристическим районам. За неделю выгорели тысячи гектаров насаждений. Пламя подступало к отелям и жилым домам, людей пришлось эвакуировать. В огне погибли 8 человек, пострадали около тысячи. Бороться с пожарами турецким спасателям помогают белорусские – на двух вертолетах.

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