ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Турции удалось взять под контроль лесные пожары

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Турции удалось взять под контроль лесные пожары

В Турции наконец удалось взять под контроль почти все лесные пожары.


Очаги еще остаются, но они уже не угрожают жилым и туристическим районам. За неделю выгорели тысячи гектаров насаждений. Пламя подступало к отелям и жилым домам, людей пришлось эвакуировать. В огне погибли 8 человек, пострадали около тысячи. Бороться с пожарами турецким спасателям помогают белорусские – на двух вертолетах.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Турции наконец удалось взять под контроль почти все лесные пожары. Очаги еще остаются, но они уже не угрожают жилым и туристическим районам. За неделю выгорели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень нараджэньня Янкі Брыля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by