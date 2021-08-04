Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным. Кому выгодна его смерть?

Источник материала: ОНТ

Новости из Украины. Сегодня в Киеве нашли повешенным гражданина нашей страны. За границу Виталий Шишов переехал после участия в протестах. Там руководил организацией, которая занимается помощью «беглым». Как идет расследование и почему уголовному делу, которое расследуется менее суток, уже пытаются придать политическую окраску и найти в нем «белорусский след», далее.





Это кадры из Киева. Лесопарк в Святошинском районе на границе Киева и области. Здесь было обнаружено повешенным тело Виталия Шишова – руководителя организации под названием «Белорусский дом в Украине».

Информации о произошедшем немного. Как сообщила киевская полиция, Виталий Шишов исчез 2 августа. Полицейские установили, что он вышел на пробежку и не вернулся. В полицию с заявлением о пропаже обратилась подруга, с которой жил. И вот местонахождение установлено. Начато расследование. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». Тем временем в отдельных средствах массовой информации трагический инцидент стал очередным информационным поводом поговорить о Беларуси. Дело в организации, которую возглавлял Шишов, человек, о котором еще вчера мало кто знал.

«Белорусский дом в Украине» – специфическая организация, работа ее заключалась в оказании помощи тем, кто решил переехать жить в Украину, в том числе по политическим мотивам, так называемым «беглым». Помощь – это деньги, содействие в поиске жилья. Там, где деньги, всегда может оказаться криминал. Это версия, считают эксперты.

Алексей Дзермант, политолог: «Судьба политических иммигрантов печальна бывает. Особенно, когда они начинают зарабатывать деньги на борьбу с режимом. Вокруг радикалы собираются. Всякие странные элементы. Там вот жди таких эксцессов точно».

Так, кстати, и оказалось. Еще до окончания расследования, установления, было ли это убийством или суицидом, целевой аудитории вдалбливают «Шишова убили». И пытаются придумать «белорусский след». Ложь и вбросы в информационное пространство звучали целый день. Например, то, что у погибшего был разбит нос. Полиция Украины это уже опровергла.

Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины: «То, что у него обнаружено, это ссадины. Содрана кожа на носу, на левом колене и на груди. Это все характерно для разового падения, как говорят эксперты».

Это раз. Ряд СМИ, которые усиленно муссируют белорусскую повестку и не стесняются писать ложь, заявили, что ранее Шишов обращался в полицию по поводу слежки. Ссылались на каких-то абстрактных «друзей погибшего». И это тоже опровергает руководитель Национальной полиции Украины. То есть ровным счетом из информации есть только это. Как и возбуждение уголовного дела по статье «убийство» может быть преждевременным. Однако смерть руководителя так называемого «Дома» может быть выгодной, чтобы обострить белорусскую повестку.

Прием этот давно испытан. Человек погиб, пока ничего не ясно. Но виновные, во всяком случае в информационной сфере, назначены. Так было и с убийством Павла Шеремета. Искали белорусский след, а вышли на бывших участников конфликта на Донбассе. Как и в случае с российским бизнесменом Вороненковым, которого расстреляли на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

Анатолий Шарий, политолог: «Больше похоже не на Шеремета даже, а на Вороненкова. Тогда еще быстрее прошло расследование. По Шеремету оно длилось 15 минут, а по Вороненкову – 2 минуты. Как убили, так сразу и заявили. Сейчас не любят вспоминать то дело. Потому что убили не те и не за то. Но это стандартная процедура – обвинение ГРУ, ФСБ, белорусских убийц. Не знаю, зачем он понадобился "белорусским убийцам", но абсолютно уверен, что его убили. Вполне может быть, что это захотят превратить в суицид. Чем занимался этот Дом? Украина – небезопасное место. Однозначно, когда прошел пост мужа Тимановской, а он написал, в безопасном месте. Неужели?»

Случаи гибели в Украине не единичны. И если рассматривать статистику в контексте безопасности, становится очевидным, что никакой безопасности в Украине нет и в помине. А есть обозленные группировки разных политических взглядов, ветераны АТО и радикалы с опытом боевых действий, неконтролируемые потоки оружия и стремления достигать результата любой ценой. Даже ценой человеческой жизни. Вот и сейчас, считают эксперты, на смерти создан инфоповод для демонизации Беларуси и очередного витка санкционного давления.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Надо исходить из того, что Украина стала колонией коллективного Запада, образцовым концлагерем. Все больше она приближается к террористическому государству, где не только иностранным гражданам там неспокойно. "Белорусский дом" стал резидентурой США. И то, что произошло, не думаю, что кого-то удивило. Экспертное сообщество Беларуси предрекало, что спецслужбы ищут сакральную жертву. Мы помним, как пытались убить нашего корреспондента, покушение на депутата. Сакральная жертва произошла за рубежом. Усиленно ищут повод, чтобы ввести полномасштабные санкции. Особенность в том, чтобы наносить личные удары по Главе государства».

Все события неслучайны и весьма вероятно – часть многоходового плана.

И здесь нужно задать вопрос – кому это выгодно? Вариантов и с доказательствами найдется немало. А вот в смерти Виталия Шишова известных и объективно подтвержденных данных крайне недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. И полиции Украины надо отдать должное. Лживую информацию в правоохранительных органах опровергают. Идет следствие. Как много времени оно продлится? И будет ли результат? Пока сказать сложно. Чтобы узнать, кто, как и зачем убил гражданина нашей страны, остается лишь ждать, не спекулируя на скупых фактах.

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