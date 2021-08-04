6 продуктов, которые вредят зубам и деснам

Источник материала: ОНТ

Красивая улыбка – это сразу располагает! Разумеется, ни времени, ни денег лучше не жалеть для ухода за зубами. Во многом состояние эмали зависит от ежедневного рациона. Подскажем, от каких продуктов стоит отказаться, в программе «Наше утро» на ОНТ.





Сладкое – первый враг здоровых зубов. Продукты питания, в которых содержится сахар, пагубно влияют на состояние зубов в целом. Сладкие жевательные резинки, печенье, торты, мармелад содержат огромное количество сахара. Именно он является рассадником микроорганизмов и бактерий, которые оседают на биопленке зубов. Чем чаще мы едим сладкое – тем быстрее разрушается зубная эмаль.

Газировка работает так же. Только в ее составе есть еще и кислоты.

Семена кунжута и мака считаются полезными для организма продуктами. Однако стоматологи так не считают. Семена не только застревают в промежутках между зубами, но и могут проникнуть в кариесные зоны. Воспалительные процессы – враг белоснежной улыбки. Так что после этих лакомств лучше использовать зубную нить.

Кислоты, которыми богаты цитрусовые, разрушают зубную эмаль. После того, как вы съели апельсин или грейпфрут, нельзя чистить зубы. Есть риск счистить ту самую зубную эмаль. Лучше всего прополоскать водой и не есть ничего в течение 20 минут. Кислота успеет нейтрализоваться, не причинив вреда зубам.

Высушенная твердая пища – это не лучший друг зубов. В рационе должно быть минимум чипсов, снеков. Микросколы и трещенки на зубной эмали – результат их употребления.

Кислоты, которые содержатся в кофе, могут наносить больше повреждений зубам, чем конфеты. Избегайте частых кофе-брейков.

ФОТО: pixabay.com

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