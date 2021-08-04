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Били, угрожали убить, забрали вещи и деньги, паспорта: Литва устроила «радушный» прием мигрантам
Источник материала: ОНТ
Человек человеку враг? Вопиющий случай, который не укладывается ни в международные нормы, ни в гуманитарные, произошел на белорусско-литовской границе. Прибалтийские пограничники и полиция со служебными собаками минувшей ночью выдворили мигрантов с Ближнего Востока, которые хотели попасть в Евросоюз.
Дело это незаконное. Более того, поражают и даже шокируют методы, которые применяли силовики Литвы. Людей других национальностей и с иным цветом кожи просто избивали. Методично, жестоко. До какого же уровня должна дойти человеческая жестокость?
Эти короткие фразы на английском поймет даже школьник. Даже по отдельным словам «удары», «бить», «люди в форме», «электрошокеры», «перцовый газ» нетрудно составить картину того, что случилось.
Мигранты не отрицают – да, хотели незаконно попасть в Евросоюз. Да, таким способом в страны Европы ранее попадали тысячи их соотечественников. Но вместе с задержанием пришлось ощутить на себе удары палками и травлю собаками. Права человека под дулом автомата.
Литва устроила «радушный» прием – мощные удары в спины получали даже пожилые женщины (их таким образом валили на землю), выжигающим спреем поливали глаза, в том числе детям.
Просили воды, чтобы промыть глаза, было не до жажды. Но в ответ, признаются, над ними издевались и подшучивали, что воду они получат только на белорусской стороне.
Наши пограничники первым делом дали вдоль напиться. Все это происходило ночью, но многие не могут оправиться от шока до сих пор.
Буквально в нескольких сотнях метров от литовской границы бежала еще одна группа людей из Ирака. Спрятались в лесу и разбили здесь лагерь. Замерзли и очень голодны. Некоторые отделались испугом, другие получили серьезные травмы.
20-летний Карманд cобытия на литовской границе вспоминает с ужасом: как били, угрожали убить, забрали вещи, паспорта, еще раз избили.
Все они бежали от войны и разрухи, которые в их странах воцарились именно из-за Запада. По иронии судьбы бежали туда, где, как думали, их ждет лучшая жизнь. Но теперь главный вопрос в адрес Литвы и Евросоюза: такое вообще укладывается в принятые нормы? Когда на весь континент раздаются слова о равенстве, правах человека, толерантности – насколько уместно насилие? Ответ у литовских служб, правда, есть.
Однако никакого подтверждения, что мигранты представляли опасность, были агрессивны, литовцы не предоставили. А вот у пострадавших факты на теле и, что называется, налицо.
Пострадавшим даже понадобилась экстренная медицинская помощь. Есть подозрение на переломы.
Истоки такого обращения уже были. Вот на этом видео отчетливо слышны крики и мольбы о помощи мигрантов из-за решеток. Можно только догадываться, как с ними обращаются в лагерях.
Миграционный кризис в Литве не утихает уже несколько месяцев. Президент Науседа сегодня в общении с руководством Евросоюза откровенно просил денег и ресурсов. А еще от бессилия сказал: мигранты – забота всей Европы! В Брюсселе услышали, но не ответили. Есть отчего. В белорусском МИДе корень проблемы советуют искать в Вильнюсе.
То есть и Вильнюс, и Брюссель миграционную проблему для себя породили лично. Теперь вот сами не знают, что с этим всем делать.
Самые большие вопросы остаются у простых жителей Литвы. Они недовольны палаточными городками, а на митингах требуют от властей внятных действий. Те до сегодняшнего дня делали заявления, теперь вот перешли в наступление.
Судя по минувшей ночи, в арсенал «всех необходимых мер» теперь входит и откровенное насилие над безобидными мигрантами. Вся избитая группа сейчас находится на территории Беларуси, людям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Главное – теперь они в безопасности. Осталось только дождаться пояснения факта насилия от Литвы и Евросоюза. Как они это будут объяснять?
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Человек человеку враг? Вопиющий случай, который не укладывается ни в международные нормы, ни в гуманитарные, произошел на белорусско-литовской границе....
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