Били, угрожали убить, забрали вещи и деньги, паспорта: Литва устроила «радушный» прием мигрантам

Источник материала: ОНТ

Человек человеку враг? Вопиющий случай, который не укладывается ни в международные нормы, ни в гуманитарные, произошел на белорусско-литовской границе. Прибалтийские пограничники и полиция со служебными собаками минувшей ночью выдворили мигрантов с Ближнего Востока, которые хотели попасть в Евросоюз.





Дело это незаконное. Более того, поражают и даже шокируют методы, которые применяли силовики Литвы. Людей других национальностей и с иным цветом кожи просто избивали. Методично, жестоко. До какого же уровня должна дойти человеческая жестокость?

Эти короткие фразы на английском поймет даже школьник. Даже по отдельным словам «удары», «бить», «люди в форме», «электрошокеры», «перцовый газ» нетрудно составить картину того, что случилось.

Мигранты не отрицают – да, хотели незаконно попасть в Евросоюз. Да, таким способом в страны Европы ранее попадали тысячи их соотечественников. Но вместе с задержанием пришлось ощутить на себе удары палками и травлю собаками. Права человека под дулом автомата.

«Я приехал в Литву с одним из своих братьев. Мы убегали от войны в моей стране. Мы убегали, убегали и оказались в Кении. Они сказали, что ведут нас на интервью. Это было не интервью, они начали бить нас. У меня синяки по всему телу. Мы шли в лагерь, они поймали нас на пути в лагерь. Заблокировали дорогу, мой брат убежал в кусты. Меня поймали и стали бить».

Литва устроила «радушный» прием – мощные удары в спины получали даже пожилые женщины (их таким образом валили на землю), выжигающим спреем поливали глаза, в том числе детям.

Просили воды, чтобы промыть глаза, было не до жажды. Но в ответ, признаются, над ними издевались и подшучивали, что воду они получат только на белорусской стороне.

Наши пограничники первым делом дали вдоль напиться. Все это происходило ночью, но многие не могут оправиться от шока до сих пор.

Буквально в нескольких сотнях метров от литовской границы бежала еще одна группа людей из Ирака. Спрятались в лесу и разбили здесь лагерь. Замерзли и очень голодны. Некоторые отделались испугом, другие получили серьезные травмы.

20-летний Карманд cобытия на литовской границе вспоминает с ужасом: как били, угрожали убить, забрали вещи, паспорта, еще раз избили.

Все они бежали от войны и разрухи, которые в их странах воцарились именно из-за Запада. По иронии судьбы бежали туда, где, как думали, их ждет лучшая жизнь. Но теперь главный вопрос в адрес Литвы и Евросоюза: такое вообще укладывается в принятые нормы? Когда на весь континент раздаются слова о равенстве, правах человека, толерантности – насколько уместно насилие? Ответ у литовских служб, правда, есть.

Рокас Пукинскас, глава пограничной службы Литвы: «В этой операции пограничникам помогали кинологи военной полиции со служебными собаками. Применение силы против мигрантов на границе зависит от их поведения».

Однако никакого подтверждения, что мигранты представляли опасность, были агрессивны, литовцы не предоставили. А вот у пострадавших факты на теле и, что называется, налицо.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: «За последние сутки около сорока иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила».

Пострадавшим даже понадобилась экстренная медицинская помощь. Есть подозрение на переломы.

Истоки такого обращения уже были. Вот на этом видео отчетливо слышны крики и мольбы о помощи мигрантов из-за решеток. Можно только догадываться, как с ними обращаются в лагерях.

Миграционный кризис в Литве не утихает уже несколько месяцев. Президент Науседа сегодня в общении с руководством Евросоюза откровенно просил денег и ресурсов. А еще от бессилия сказал: мигранты – забота всей Европы! В Брюсселе услышали, но не ответили. Есть отчего. В белорусском МИДе корень проблемы советуют искать в Вильнюсе.

Министерство иностранных дел Беларуси: «Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов».

То есть и Вильнюс, и Брюссель миграционную проблему для себя породили лично. Теперь вот сами не знают, что с этим всем делать.

Самые большие вопросы остаются у простых жителей Литвы. Они недовольны палаточными городками, а на митингах требуют от властей внятных действий. Те до сегодняшнего дня делали заявления, теперь вот перешли в наступление.

Арнольдас Абрамавичюс, заместитель министра внутренних дел: «Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили. Большая часть запросов еще не обработана. Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию».

Судя по минувшей ночи, в арсенал «всех необходимых мер» теперь входит и откровенное насилие над безобидными мигрантами. Вся избитая группа сейчас находится на территории Беларуси, людям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Главное – теперь они в безопасности. Осталось только дождаться пояснения факта насилия от Литвы и Евросоюза. Как они это будут объяснять?

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