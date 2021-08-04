Около Пентагона произошла стрельба. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

В США несколько человек пострадали в результате стрельбы около Пентагона, сообщает ТАСС.

Известно, что инцидент произошел у ближайшей станции метро. По предварительным данным, не менее трех человек госпитализировали, одного пострадавшего транспортировали вертолетом.

По информации американских СМИ, среди пострадавших есть представитель службы безопасности Пентагона, а стрелок нейтрализован.

Фото носит иллюстративный характер / pixabay.com

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