ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около Пентагона произошла стрельба. Есть пострадавшие

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Около Пентагона произошла стрельба. Есть пострадавшие

В США несколько человек пострадали в результате стрельбы около Пентагона, сообщает ТАСС. 

Известно, что инцидент произошел у ближайшей станции метро. По предварительным данным, не менее трех человек госпитализировали, одного пострадавшего транспортировали вертолетом.

По информации американских СМИ, среди пострадавших есть представитель службы безопасности Пентагона, а стрелок нейтрализован.

Фото носит иллюстративный характер / pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США несколько человек пострадали в результате стрельбы около Пентагона, сообщает ТАСС.  Известно, что инцидент произошел у ближайшей станции метро. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень нараджэньня Янкі Брыля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by