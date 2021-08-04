|
Около Пентагона произошла стрельба. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В США несколько человек пострадали в результате стрельбы около Пентагона,
Известно, что инцидент произошел у ближайшей станции метро. По предварительным данным, не менее трех человек госпитализировали, одного пострадавшего транспортировали вертолетом.
По информации американских СМИ, среди пострадавших есть представитель службы безопасности Пентагона, а стрелок нейтрализован.
Фото носит иллюстративный характер / pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США несколько человек пострадали в результате стрельбы около Пентагона, сообщает ТАСС. Известно, что инцидент произошел у ближайшей станции метро. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)