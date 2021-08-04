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Социсследование: 77% респондентов не поддерживают введение Западом санкций против Беларуси

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Социсследование: 77% респондентов не поддерживают введение Западом санкций против Беларуси

Белорусы в своем большинстве негативно относятся к санкциям против страны и усматривают в действиях оппозиционных политиков следование чужим интересам. Об этом говорят результаты нового социологического исследования, проведенного аналитическим центром ЕсооМ по заказу телеканала ОНТ. Участие в опросе приняли без малого две тысячи человек.


Введение западными государствами санкций не поддерживают в общей сложности почти 77% респондентов. А вот позитивное отношение к мерам экономического давления сформировалось всего у 2% опрошенных. Но куда бьют те, кто пытается больно ударить по Беларуси? Четверть считает, что санкции напрямую ухудшают их жизнь. Практически каждый пятый усматривает в этом попытки давления на партнера по Союзному государству – Россию. А в том, что главная цель санкционных мер – сделать Беларусь зависимой, – уверены 15% респондентов.

Еще одной темой опроса стало влияние прошлогодних акций протеста на качество жизни. Большинство опрошенных – почти 65% – так или иначе почувствовали их негативный эффект. А полгода назад этот процент был еще выше. При этом мало кто верит, что оппозиция действует в интересах белорусского народа. Больше 40% участников исследования усмотрели в действиях оппозиционных политиков отстаивание интересов других стран. Причем для части белорусов за последние месяцы это стало более очевидным. А еще около 17% опрошенных твердо убеждены, что оппозицией движут лишь собственные интересы. Предыдущее большое исследование в нашей стране проводилось в феврале.

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Белорусы в своем большинстве негативно относятся к санкциям против страны и усматривают в действиях оппозиционных политиков следование чужим интересам. Об этом...
 
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