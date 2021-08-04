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Подростки проникли в бомбоубежище в Минске
Источник материала: ОНТ
1 августа в локомотивном депо Октябрьского района Минска милиционеры задержали троих подростков, которые перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Об этом
Случившееся на закрытой территории зафиксировала видеокамера. Парни рассказали, что они и раньше посещали заброшенные здания, бомбоубежища, стройки. Подобные «приключения» снимали на камеру и публиковали в Интернете. В рюкзаках молодых людей были плоскогубцы, газовый баллончик, лопатка, газовый ключ и перчатки.
Транспортная милиция проводит проверку. За данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или административного ареста.
ФОТО: скриншот видео МВД
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1 августа в локомотивном депо Октябрьского района Минска милиционеры задержали троих подростков, которые перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Об...
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