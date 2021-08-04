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Подростки проникли в бомбоубежище в Минске

04.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подростки проникли в бомбоубежище в Минске

1 августа в локомотивном депо Октябрьского района Минска милиционеры задержали троих подростков, которые перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

Случившееся на закрытой территории зафиксировала видеокамера. Парни рассказали, что они и раньше посещали заброшенные здания, бомбоубежища, стройки. Подобные «приключения» снимали на камеру и публиковали в Интернете. В рюкзаках молодых людей были плоскогубцы, газовый баллончик, лопатка, газовый ключ и перчатки.

Транспортная милиция проводит проверку. За данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или административного ареста.

ФОТО: скриншот видео МВД

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Теги: Минск
 
 
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1 августа в локомотивном депо Октябрьского района Минска милиционеры задержали троих подростков, которые перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Об...
 
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