Подростки проникли в бомбоубежище в Минске

Источник материала: ОНТ

1 августа в локомотивном депо Октябрьского района Минска милиционеры задержали троих подростков, которые перелезли через ограждение и вошли в бомбоубежище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Случившееся на закрытой территории зафиксировала видеокамера. Парни рассказали, что они и раньше посещали заброшенные здания, бомбоубежища, стройки. Подобные «приключения» снимали на камеру и публиковали в Интернете. В рюкзаках молодых людей были плоскогубцы, газовый баллончик, лопатка, газовый ключ и перчатки.

Транспортная милиция проводит проверку. За данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или административного ареста.

ФОТО: скриншот видео МВД

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