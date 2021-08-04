Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба Тихановской

«27 лет белорусская дипломатия была заморожена, но сейчас мы обновляем разрушенные связи. Я уверена, наша встреча – это только начало совместной работы Беларуси и Великобритании», — сказала на встрече с Раабом Светлана Тихановская.

«Сегодня я встретился с храбрым лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, чтобы обсудить непоколебимую позицию Великобритании по поддержке демократического движения в Беларуси. Мы солидарны с белорусским народом, гражданским обществом и независимыми СМИ», — заявил Доминик Рааб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская встретилась с главой МИД Британии Домиником Раабом Во вторник, 3 августа, Светлана Тихановская начала свой визит в Великобританию.

Стороны обсудили целый спектр тем. Говорили о способах поднять вопрос Беларуси на уровне G7 и G20, Совбеза ООН, проведении конференции высокого уровня, взаимодействии Великобритании с ЕС, США, Канадой и Украиной для оказания давления на власти Беларуси, закрытии способов обхода санкций для белорусских чиновников и бизнесменов.обсудили ситуацию с политзаключенными в Беларуси, скандальный инцидент с бегуньей Кристиной Тимановской и трагическую смерть активиста Виталия Шишова в Киеве.Еще одной темой переговоров была поддержка беларусских НГО, переместившихся за границу после принудительной ликвидации, а также освещение темы Беларуси в британских СМИ. Речь шла даже о запуске белорусской службы ВВС или, по крайней мере, увеличение количества контента о Беларуси на главном британском телеканале.Сам глава МИД Великобритании отозвался о встрече в своем твиттере.Вечером вторника политик также встретилась в Лондоне с представителями белорусской диаспоры.