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Тихановская встретилась с главой МИД Британии Домиником Раабом

04.08.2021 07:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская встретилась с главой МИД Британии Домиником Раабом
Фото: пресс-служба Тихановской
После встречи с премьер-министром королевства Борисом Джонсоном, Светлана Тихановская также встретилась с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, сообщает пресс-служба Тихановской.

Стороны обсудили целый спектр тем. Говорили о способах поднять вопрос Беларуси на уровне G7 и G20, Совбеза ООН, проведении конференции высокого уровня, взаимодействии Великобритании с ЕС, США, Канадой и Украиной для оказания давления на власти Беларуси, закрытии способов обхода санкций для белорусских чиновников и бизнесменов.

Тихановская и Рааб обсудили ситуацию с политзаключенными в Беларуси, скандальный инцидент с бегуньей Кристиной Тимановской и трагическую смерть активиста Виталия Шишова в Киеве.

Еще одной темой переговоров была поддержка беларусских НГО, переместившихся за границу после принудительной ликвидации, а также освещение темы Беларуси в британских СМИ. Речь шла даже о запуске белорусской службы ВВС или, по крайней мере, увеличение количества контента о Беларуси на главном британском телеканале.

«27 лет белорусская дипломатия была заморожена, но сейчас мы обновляем разрушенные связи. Я уверена, наша встреча – это только начало совместной работы Беларуси и Великобритании», — сказала на встрече с Раабом Светлана Тихановская.



Сам глава МИД Великобритании отозвался о встрече в своем твиттере.

«Сегодня я встретился с храбрым лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, чтобы обсудить непоколебимую позицию Великобритании по поддержке демократического движения в Беларуси. Мы солидарны с белорусским народом, гражданским обществом и независимыми СМИ», — заявил Доминик Рааб.


Вечером вторника политик также встретилась в Лондоне с представителями белорусской диаспоры.
 
 
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Во вторник, 3 августа, Светлана Тихановская начала свой визит в Великобританию.
 
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