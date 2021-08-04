Зеленский «держит на контроле» дело о смерти Шишова

Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.





«Мы внимательно следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле», — заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на брифинге 3 августа.

«Единственное, что можно сказать: нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси, и нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности. Мы над этим тоже работаем», — подчеркнул Никифоров.

«Если точно выяснится, что это была операция [белорусских] спецслужб, будет реакция президента, — сказал он. — Пока что неизвестно».

Белорус Виталий Шишов, директор Белорусского дома в Украине, был найден повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Шишов пропал 2 августа. Он не вернулся с утренней пробежки.

По информации полиции, мобильный телефон и личные вещи найдены на месте происшествия.

Начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Как сообщает пресс-служба полиции, планируется проверить все версии, в том числе убийства, замаскированного под суицид.

Коллеги Шишова заявили, что за ним велась слежка. «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации, — говорится в заявлении Белорусского дома. — Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума».

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