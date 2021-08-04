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Оштрафовали четырех человек, задержанных на даче под Минском вместе с музыкантами группы Irdorath

04.08.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четыре человека, задержанные накануне на даче под Минском вместе с музыкантами фэнтези-фолк-группы Irdorath, оштрафованы решениями суда Минского района на 30—40 базовых величин (870—1.160 рублей).

Оштрафовали четырех человек, задержанных на даче под Минском вместе с музыкантами группы Irdorath

По информации правозащитников, виновными по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) признаны музыкант Александра Граховская, а также Юлия Варламова, Ольга Михно и девушка по фамилии Шулякова.

3 августа стало известно о задержании с участием вооруженных бойцов спецподразделений в пригороде Минска на даче не менее 15 человек, которые участвовали в праздновании дня рождения участницы группы Irdorath Надежды Калач. Ее муж, также музыкант группы, Владимир Калач задержан как подозреваемый по уголовному делу по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Пресс-служба МВД сообщила о задержании музыкантов в связи с их участием в акциях протеста в 2020 году. В релизе отмечается, что «группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих», чем «вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан».

По мнению ведомства, «перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров». Шестерых задержанных подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них.

 

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Теги: Минск
 
 
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Четыре человека, задержанные накануне на даче под Минском вместе с музыкантами фэнтези-фолк-группы Irdorath, оштрафованы решениями суда Минского района на 30—40...
 
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