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Правозащитники: режим уже ликвидировал почти 30 НГО, на очереди еще 80

04.08.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По решению властей уже ликвидировано не менее 27 негосударственных организаций, еще 78 ожидают решений о ликвидации, в том числе в судебном порядке. Такие данные приводит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитники: режим уже ликвидировал почти 30 НГО, на очереди еще 80

3 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по представлению прокуратуры города Минска Главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения: «Хьюман Константа», «Центр по продвижению прав женщин», «Офис по правам людей с инвалидностью» и «Центр правовой трансформации». Официальное основание — их деятельность не соответствовала целям и предмету, указанным в их уставах.

Александр Лукашенко 30 июля на совещании с региональными чиновниками сообщил об обнаружении 185 «деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности. 22 июля на совещании с руководством правительства он заявил: «Мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там же уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами».

О том, что ряд неправительственных организаций, в офисах которых которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации, стало известно 23 июля.

 

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Теги: Минск
 
 
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По решению властей уже ликвидировано не менее 27 негосударственных организаций, еще 78 ожидают решений о ликвидации, в том числе в судебном порядке. Такие данные...
 
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