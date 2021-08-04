В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака — представителей команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) — будет рассматривать в закрытом режиме Минским областным судом (юрист написал по этому поводу стихотворение ).





Начало процесса запланировано на 11.00. Судья — Сергей Епихов.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. Вместе с другими представителями КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым ее хотели насильно выдворить из Беларуси в Украину, однако сделать это не удалось — на границе Мария порвала свой паспорт.

Адвокат Максим Знак был задержан спустя два дня, 9 сентября.

В суде защита Марии Колесниковой намерена настаивать на ее оправдании. Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко, защитники Марии и она лично не раз подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования.

«Мария вину отрицает. В ее невиновности я убежден, — сказал адвокат. — Изучив предъявленное обвинение и иные материалы дела, я не обнаружил тех доказательств, на основании которых можно было бы сделать вывод как о наличии события — заговора с целью захвата государственной власти, так и о наличии состава преступления по статьям 361, 361-1 УК. Поскольку следствие и прокуратура уголовное преследование не прекратили, мы будем настаивать на оправдании в суде».

Пыльченко также сообщил, что защита намерена ходатайствовать об открытом судебном разбирательстве. По его словам, процесс сделали закрытым, поскольку суд посчитал, что в материалах дела содержатся сведения об организации, тактике и методах осуществления оперативно-разыскной деятельности. «С таким решением мы не согласны», — подчеркнул адвокат.

Об открытом судебном процессе намерена ходатайствовать и защита Максима Знака. «Гласность судебного разбирательства — это важная гарантия соблюдения интересов не только обвиняемых, но и всего общества, — заявил в комментарии БелаПАН адвокат Знака Евгений Пыльченко. — Особенно по делу, где обвинение полностью построено на публичной деятельности людей. Суду ничто не препятствует обеспечить как гласность, так и сохранение в тайне «методов оперативно-разыскной деятельности», достаточно просто часть заседания сделать закрытой. Иначе остается неясным, почему Генеральная прокуратура публично объявила Знака и Колесникову виновными, а возможности публично показать свою невиновность они лишены».

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