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Приорбанк подарит смартфоны при подключении мобильного эквайринга Prior SoftPos
Источник материала: Myfin
Мобильный эквайринг Prior SoftPos, работающий через бесплатное приложение на основе технологии компании Visa Tap2Phone, позволяет принимать любые бесконтактные платежи через смартфон без дополнительного оборудования. На данный момент Приорбанк единственный банк в Беларуси, который предоставляет данную услугу. Услуга рассчитана в большей части на малый и средний бизнес. Данный вид эквайринга позволяет минимизировать затраты компании, исключив расходы на приобретение и обслуживание POS-терминала, увеличивает мобильность продавцов и скорость обслуживания клиентов.
Работает сервис просто: при совершении покупки продавец вводит в приложении сумму платежа, после чего покупатель проводит бесконтактную оплату. После подтверждения транзакции чек выводится на экран и отправляется покупателю SMS-сообщением или на e-mail – для этого покупатель должен сообщить номер телефона или адрес своей электронной почты продавцу.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь смартфон на базе операционной системы Android с версией 8.0 и выше с поддержкой технологии NFC, скачать приложение в Play Market и заключить договор на мобильный эквайринг Prior SoftPos.
Но в рамках специального предложения все еще проще!
Если вы новый клиент банка, официально зарегистрированы в качестве юрлица или ИП не менее 6 месяцев назад, и ваша выручка за год не превышает 5 млн евро, то получите не только возможность принимать платежи с помощью смартфона, но и сам смартфон с уже установленными приложениями для работы.
Для этого достаточно сделать то, что бы вы и так сделали:
Курьер доставит смартфон вам прямо в офис (или в другое удобное место).
Подробная информация о мобильном эквайринге Prior SoftPos, тарифах и условиях специального предложения доступна на сайте Приорбанка.
*Партнерский материал, ОАО Приорбанк УНП 100220190
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При подключении услуги мобильного эквайринга Prior SoftPos и расчетно-кассового обслуживания Приорбанк вручит новым клиентам смартфоны с уже установленными...
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