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«В то же время, если они находятся в одном месте и в одном месте, такое случается очень редко. Не все суда одновременно теряют свои двигатели или способность управлять», — заявил эксперт по нефти и судоходству из информационной компании Refintiv Ранджит Раджа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У побережья ОАЭ потеряли управление сразу шесть танкеров Примерно в одно время шесть судов заявили, что они «находятся не под командованием». Это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.

По данным MarineTraffic.com, шесть судов заявили примерно в одно и то же время с помощью трекеров своей автоматической системы идентификации, что они «находятся не под командованием». Обычно это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.Отмечается, что речь идет, в частности, о судах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss.Позже один из танкеров двинулся с места.Служба морской торговли Великобритании заявила, что инцидент был «потенциальным угоном». Подробности неизвестны.Напомним, несколькими днями ранее в Аравийском море было совершено нападение на танкер Mercer Street. Погибли два члена экипажа. США в атаке на судно обвинили Иран. Вашингтон пообещал «адекватный ответ» Тегерану в ближайшее время. По данным американской стороны, во время нападения использовались беспилотники со взрывчаткой.