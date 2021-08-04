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У побережья ОАЭ потеряли управление сразу шесть танкеров

04.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У побережья ОАЭ потеряли управление сразу шесть танкеров
Иллюстративное фото
У побережья Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 3 августа, по крайней мере шесть танкеров передали предупреждения о том, что они потеряли контроль над своим рулевым управлением при невыясненных обстоятельствах, пишет The Time of Israel.

По данным MarineTraffic.com, шесть судов заявили примерно в одно и то же время с помощью трекеров своей автоматической системы идентификации, что они «находятся не под командованием». Обычно это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.

«В то же время, если они находятся в одном месте и в одном месте, такое случается очень редко. Не все суда одновременно теряют свои двигатели или способность управлять», — заявил эксперт по нефти и судоходству из информационной компании Refintiv Ранджит Раджа.


Отмечается, что речь идет, в частности, о судах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss.

Позже один из танкеров двинулся с места.

Служба морской торговли Великобритании заявила, что инцидент был «потенциальным угоном». Подробности неизвестны.


Напомним, несколькими днями ранее в Аравийском море было совершено нападение на танкер Mercer Street. Погибли два члена экипажа. США в атаке на судно обвинили Иран. Вашингтон пообещал «адекватный ответ» Тегерану в ближайшее время. По данным американской стороны, во время нападения использовались беспилотники со взрывчаткой.
 
 
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Примерно в одно время шесть судов заявили, что они «находятся не под командованием». Это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.
 
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