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У побережья ОАЭ потеряли управление сразу шесть танкеров
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По данным MarineTraffic.com, шесть судов заявили примерно в одно и то же время с помощью трекеров своей автоматической системы идентификации, что они «находятся не под командованием». Обычно это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.
«В то же время, если они находятся в одном месте и в одном месте, такое случается очень редко. Не все суда одновременно теряют свои двигатели или способность управлять», — заявил эксперт по нефти и судоходству из информационной компании Refintiv Ранджит Раджа.
Отмечается, что речь идет, в частности, о судах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss.
Позже один из танкеров двинулся с места.
Служба морской торговли Великобритании заявила, что инцидент был «потенциальным угоном». Подробности неизвестны.
Напомним, несколькими днями ранее в Аравийском море было совершено нападение на танкер Mercer Street. Погибли два члена экипажа. США в атаке на судно обвинили Иран. Вашингтон пообещал «адекватный ответ» Тегерану в ближайшее время. По данным американской стороны, во время нападения использовались беспилотники со взрывчаткой.
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Примерно в одно время шесть судов заявили, что они «находятся не под командованием». Это означает, что судно потеряло контроль и им нельзя управлять.
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