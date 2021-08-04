﻿ Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины

04.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
4 августа православная церковь почитает память христианской святой, последовательницы Иисуса Христа – Марии Магдалины.

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Она родилась в городе Магдал. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.

Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец.

Также к этому дню поспевали разные ягоды, поэтому в народе этот день называли Мария-Ягодница. Наши предки отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.


Главные приметы этого дня


Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.

Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.

Раскатистый гром – к граду.

Пауки спрятались – к дождю.

Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.

Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.

Если опята появились, то грибов осенью мало будет.

Туман на рассвете – к солнечному дню.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.

В этот день нельзя было работать в поле - это считалось плохой приметой.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день нельзя было работать в поле - это считалось плохой приметой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суздальцев: Если Лукашенко не вырвется из собственноручно созданной западни в Европу, то ласковая Москва примет свои меры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by