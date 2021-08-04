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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины В этот день нельзя было работать в поле - это считалось плохой приметой.

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.Она родилась в городе Магдал. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец.Также к этому дню поспевали разные ягоды, поэтому в народе этот день называли Мария-Ягодница. Наши предки отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.Раскатистый гром – к граду.Пауки спрятались – к дождю.Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.Если опята появились, то грибов осенью мало будет.Туман на рассвете – к солнечному дню.В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.В этот день нельзя было работать в поле - это считалось плохой приметой.