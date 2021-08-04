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Суздальцев: Если Лукашенко не вырвется из собственноручно созданной западни в Европу, то ласковая Москва примет свои меры

04.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев: Если Лукашенко не вырвется из собственноручно созданной западни в Европу, то ласковая Москва примет свои меры
Иллюстративное фото
Количество задержанных литовскими пограничниками нелегальных мигрантов, прибывающих со стороны Беларуси, быстро подходит к 5 тыс. человек. После того, как Вильнюс обратился к Евросоюзу с просьбой разместить на территории Европы хотя бы часть мигрантов, проблема окончательно вышла на уровень Брюсселя, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

В Евросоюзе созданная белорусским руководством «Тропа Лукашенко» объявлена «провокацией режима Лукашенко». Иными словами, заявления белорусского руководства о том, что ЕС должен платить Минску, а по сути белорусским пограничникам за защиту границы Евросоюза, Брюссель не принимает.


Дело в том, что указанная граница является не только европейским внешним рубежом, но и белорусской границей. От себя добавим, что границы являются важнейшей частью суверенитета и если государство отказывается контролировать свои границы, то оно не может считаться суверенным. Требовать деньги от других стран или, как в данном случае, Евросоюза, для защиты своих собственных границ является каким-то парадоксом. Нормальное государство не может быть «проходным двором». Иначе это не государство.

Справедливости ради, можно сказать, что белорусские государственные ведомства прикладывают максимум усилий для того, чтобы их не укоряли в том, что они стоят за функционированием «тропы Лукашенко».

Рекламу и оформление пассажиров на рейсы в Минск в Турции, Сирии, Ираке и странах Северной Африки взяли на себя разнокалиберные туристические и юридические фирмы и даже физические лица – граждане этих стран. Прилетают в аэропорт Минска авиалайнеры арабских авиакомпаний. Доставку до гостиниц белорусской столицы берут на себя частные перевозчики (автобусы и такси). Обеспечивают логистику перехода белорусско-литовской границы частные лица, включая проводников. Ни на одном из этапов «тропы» из «кустов» не появляется белорусский пограничник, сотрудник спецслужб или какое-то иное должностное лицо.

Конечно, самым «слабым местом» маршрута является граница в минском аэропорту, откуда белорусское государство просто ушло, открыв собственную страну для абсолютно чужих людей, часто имеющих опыт участия в боевых действиях. Входи/въезжай, кто хочет! Это все равно, если бы хозяин рано утром ушел из дома, открыв все двери, вплоть до супружеской спальни, а над воротами повесил баннер «Добро пожаловать!».

По-другому не получится, так как если руководство Беларуси взламывает соседнюю границу, т.е. покушается на чужой суверенитет и делает свою страну «проходным двором», то оно точно также ради международной провокации лишает Беларусь суверенитета. Сейчас на белорусской территории в рамках взаимности можно делать все что угодно и все крики из Минска о том, что какие-то террористические группировки проникают на белорусскую территорию теряют смысл, так как Лукашенко сам открыл страну, а если вернее, то продал Беларусь ради своих личных целей.

Посмотрим на цели Лукашенко:

- навязать Евросоюзу переговоры, легитимизирующие его шестой срок;
- добиться снятия санкций;
- получить доступ к европейской политической арене, т.е. получить «точку опоры» на Западе и раскрутить в очередной раз политику балансирования между Западом и Россией.

Для Лукашенко эти цели носят критический характер. Это вопрос о его политическом и физическом выживании. Вряд ли в Минске не понимают, что у них остается от силы три месяца на доведение провокации с мигрантами до конца. Уже в конце ноября беженцы в литовских палатках не выживут. Простой дождь привел к бунту в лагерях мигрантов, а что будет там творится зимой? Кроме того, Минск не может бесконечно играть в «кошки-мышки» с Москвой. Если А. Лукашенко не вырвется из собственноручно созданной западни в Европу, то ласковая Москва примет свои меры…

Лукашенко торопится. На прошлой неделе было заявлено о запуске авиарейсов по маршрутам «Минск – Сулеймания», В. Макей налаживает поставку мигрантов из Пакистана. Даже 5 тысяч мигрантов мало для того, чтобы посадить Брюссель за стол переговоров с Минском. Президенту Турции Эрдогану для этого потребовались миллионы беженцев. Но в Турции и на юге Европы все-таки тепло…

Со своей стороны литовцы прекрасно поняли: жестокость литовских силовиков напрямую влияет на количество мигрантов, готовых сесть в авиалайнеры, берущих курс на Минск. Арабский Интернет переполнен видео о драме мигрантов, оказавшихся в литовских лагерях. В арабских чатах полно возмущений в адрес обманщиков-белорусов, обещавших им рай в Европе. Активно обсуждаются сценарии прорыва из Литвы в Германию и Францию.


Кризис разрастается на глазах и скоро в его сферу начнут попадать все соседи Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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