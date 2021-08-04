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Неустойчивая воздушная масса накрыла республику

04.08.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня утром и днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Польши.

Неустойчивая воздушная масса накрыла республику
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер западный порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C;
  • Витебск +22..+24°C;
  • Гомель +24..+26°C;
  • Гродно +21..+23°C;
  • Могилев +24..+26°C;
  • Минск +22..+24°C.

 

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Сегодня утром и днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Польши.
 
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