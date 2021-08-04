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Неустойчивая воздушная масса накрыла республику
Источник материала: Навiны
Сегодня утром и днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Польши.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер западный порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня утром и днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Польши.
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