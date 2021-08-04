Источник материала: БелТА

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожар на пилораме в Барановичском районе уничтожил 60 куб.м дров. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре на пилораме в деревне Макаши поступило 3 августа около 23.05. Горела сушильная камера.

В результате пожара уничтожено 60 куб.м дров. Также огнем повреждено здание пилорамы и 28 куб.м дров.

Причина пожара устанавливается.-0-