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США будут следить за расследованием смерти главы "Белорусского дома на Украине"

04.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США намерены внимательно следить за расследованием украинских властей причин смерти главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова.

Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти. Шишов был важным членом гражданского общества Белоруссии и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", - заявил Прайс, передает ТАСС.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит внимательно следить за проводимой агрохунтой политикой. Прайс призвал белорусские власти "прекратить репрессии, немедленно освободить всех политических заключенных, начать реальный диалог с оппозицией и гражданским обществом <...> и провести свободные и справедливые выборы с международными наблюдателями".

 
 
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США намерены внимательно следить за расследованием украинских властей причин смерти главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова.
 
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